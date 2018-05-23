В Госдуме предложили защитить попавший под санкции бизнес

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству России предусматривать меры по поддержке попавшего под санкции бизнеса при представлении проекта бюджета.

«Необходимо защитить предприятия, потому что мы сохраняем рабочие места и достаток в семье. Это люди, которые создали бизнес и вносят вклад в экономику», — заявил председатель нижней палаты парламента на заседании Совета по законотворчеству.

Володин также прокомментировал законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций, рассмотрение которого было отложено для дополнительного обсуждения. В частности, представители бизнеса предлагают заменить уголовное наказание административным, передает «РИА Новости».

По его словам, Госдума обсудит этот вопрос с правительством и профильными ведомствами, после чего проведет дополнительную встречу с Советом по законотворчеству. При этом Володин отметил, что предлагаемая к введению ответственность предусматривает более мягкие меры, чем действующая на Западе аналогичная система наказания. Так, в США за исполнение санкций, которые другие государства реализуют, грозит до 20 лет тюрьмы.

22 мая Госдума одобрила законопроект об ответных мерах на санкции США и их союзников. Документ дает президенту России и правительству возможность приостанавливать сотрудничество со странами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикциями этих государств, а также вводить другие ограничительные меры. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство России отменяет ответные меры.

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации. После чего он уйдет на подпись президенту России. В случае если глава государства его одобрит, проект получит статус закона и вступит в силу со дня его публикации.