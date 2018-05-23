Прямой эфир

В Госдуме предложили защитить попавший под санкции бизнес

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству России предусматривать меры по поддержке попавшего под санкции бизнеса при представлении проекта бюджета.

За исполнение санкций — в колонию
Соблюдение антироссийских санкций на территории РФ может обернуться четырьмя годами заключения

«Необходимо защитить предприятия, потому что мы сохраняем рабочие места и достаток в семье. Это люди, которые создали бизнес и вносят вклад в экономику», — заявил председатель нижней палаты парламента на заседании Совета по законотворчеству.

Володин также прокомментировал законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций, рассмотрение которого было отложено для дополнительного обсуждения. В частности, представители бизнеса предлагают заменить уголовное наказание административным, передает «РИА Новости».

По его словам, Госдума обсудит этот вопрос с правительством и профильными ведомствами, после чего проведет дополнительную встречу с Советом по законотворчеству. При этом Володин отметил, что предлагаемая к введению ответственность предусматривает более мягкие меры, чем действующая на Западе аналогичная система наказания. Так, в США за исполнение санкций, которые другие государства реализуют, грозит до 20 лет тюрьмы.

22 мая Госдума одобрила законопроект об ответных мерах на санкции США и их союзников. Документ дает президенту России и правительству возможность приостанавливать сотрудничество со странами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикциями этих государств, а также вводить другие ограничительные меры. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство России отменяет ответные меры.

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации. После чего он уйдет на подпись президенту России. В случае если глава государства его одобрит, проект получит статус закона и вступит в силу со дня его публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновникам может грозить увольнение за отдых в «санкционных» странах
Эксперт объяснил своевременность закона о контрсанкциях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017