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Чиновникам может грозить увольнение за отдых в «санкционных» странах

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Представители бизнес-сообщества России выступили с предложением к чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах. Данная инициатива была направлена на имя спикеров Госдумы Вячеслава Володина и Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Согласно предложению, за нарушение данной нормы чиновникам грозит увольнение.

«Сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки», — обратились предприниматели к главам палат парламента.

По словам главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова, госслужащие должны быть образцом для поведения всех граждан, и это должно касаться как их рабочей, так и личной жизни.

«Поэтому недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и «культурные» санкции», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя ассоциации.

Янсуков напомнил и об угрозе со стороны западных спецслужб. По его словам, госслужащие, отдыхающие за рубежом, могут стать объектом вербовки, а их дети — рычагом давления.

При этом представитель ассоциации отметил, что в России уже действует запрет на выезд отдельных категорий чиновников за границу.

22 мая Госдума приняла в окончательном чтении закон о мерах воздействия в ответ на санкции США. Теперь правительство получит право на введение различных мер в ответ на недружественные шаги в отношении России.

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