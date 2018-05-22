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Россия собралась ввести пошлины на товары из США в размере $537,6 млн

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Фото: Depositphotos/puhfoto
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Россия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) документ, в котором говорится о введении пошлин в размере $537,6 млн на товары из США стоимостью $3,16 млрд.

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Данная мера, как сообщает «РИА Новости», может стать ответом на введенные в конце марта США пошлины на импорт алюминия и стали в размере 10% и 25% соответственно. Вашингтон приостановил действие данных пошлин для ряда стран, включая ЕС, до 1 июня. Однако Россия в данный список стран-исключений не вошла. О повышении пошлин на импорт стали и алюминия президент США Дональд Трамп объявил в начале марта.

В середине мая в Госдуме заявили, что Россия должна начать повышать ответные пошлины пропорционально потерям от увеличения США пошлин на металлы. 13 апреля российская компания «Северсталь» заявила о прекращении поставок стали в Соединенные Штаты.

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