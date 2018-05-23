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В Госдуме обсудили вопрос о приравнивании содействия по введению санкций к госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Госдуме обсуждают возможность приравнивания содействия и пособничества в введении санкций в отношении России к государственной измене. Данные положения, как рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, были рассмотрены на заседании совета по законотворчеству в среду, 23 мая.

По его словам, законодатели говорили о том, что второй состав законопроекта о введении уголовной ответственности, который касается активного содействия к ведению санкций, безусловно, должен быть принят.

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«Звучали также идеи, что этот состав можно перенести в госизмену», — отметил он.

Как заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», это предложение пока существует «только на уровне идеи».

Во время обсуждения законопроекта с предложениями выступили и представители бизнеса, которые предложили смягчить ответственность должностных лиц за исполнение антироссийских санкций, если те, действовали в рамках обстоятельств непреодолимой силы.

«Они предложили рассмотреть возможность перенесения этого состава в Кодекс об административных правонарушениях», — заявил политик.

Андрей Исаев напомнил, что депутаты разработали проект об административной ответственности юрлиц за исполнение санкций США по аналогии с проектом об уголовной ответственности.

«Законопроект готов, но мы намеренно отказались вносить его на рассмотрение Госдумы в ожидании консультаций и дополнительных согласований по поправкам в Уголовный кодекс», — пояснил первый замруководителя «Единой России».

22 мая Госдума одобрила законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. Он дает право президенту России и правительству приостанавливать сотрудничество со странами и организациями, которые находятся под юрисдикциями этих государств, а также вводить другие ограничительные меры. 

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