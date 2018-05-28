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Группа En+ Олега Дерипаски попросила у государства льготы

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Компания En+ Group Олега Дерипаски обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке. Письмо с предложениями было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку.

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Специалисты группы отмечают, что наибольшую экономию принесет избавление «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности. Компания сэкономит 13–18 млрд рублей, однако это может привести к повышению цен на электроэнергию в Сибири на 12%.

Кроме того, En+ попросила освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Эта мера принесет компании от 1,9 млрд до 3 млрд рублей в год. Вместе с тем она приведет к увеличению цен в Сибири на 1–2%, пишет газета «Коммерсант».

Также компания хочет перейти на двусторонние договоры с «Русгидро» и «Росэнергоатомом», что принесет 0,5–0,7 и 4,8–8,6 млрд рублей соответственно.

Помимо этого, компания планирует повысить тарифы сетей для населения Иркутской области.

Издание уточняет, что Козак ознакомился с предложениями En+ Group и поручил ведомствам сформировать свои позиции.

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