Глава банка «Интеза» заявил о необходимости отмены санкций против РФ

Глава банка «Интеза» Антонио Фаллико в интервью «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости отмены санкций против России.

«Политика санкций — тупиковая. Она ведет в никуда и наносит ущерб странам, которые их вводят. В краткосрочной перспективе санкции скажутся на российских предприятиях, в том числе на крупных. Но в средней и долгосрочной перспективе санкции в большей степени ударят по компаниям тех стран, которые их ввели», — сказал Фаллико.

По его словам, «большинство стран Евросоюза, которые поддерживали санкции, уже не просто выступают против них, а при определенных обстоятельствах могли бы проголосовать против».

«Санкции являются признаком большой слабости. В данном случае санкции имеют коммерческий внешний вид, но на самом деле являются элементом торговой войны. Отвечу так: Россия, конечно, не может сидеть сложа руки, но она должна демонстрировать открытость, которая обескуражит всех ее противников», — отметил Фаллико.

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