Глава «Северстали» назвал санкции незаконным инструментом воздействия

Глава «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в интервью «Известиям» в ходе ПМЭФ-2018 раскритиковал санкции, под которые попала российская энергомашиностроительная компания.

«Мы попали в ситуацию, когда правила свободной рыночной экономики оказались нарушенными в отношении «Силовых машин». Компания попала под санкции абсолютно несправедливо, необоснованно и даже противозаконно», — считает функционер.

Он отметил, что речь идет о выравнивании условий конкуренции, поэтому государство должно помогать компаниям, которые попали под ограничения.

«Если нас не допускают на какие-то рынки, не дают нам возможностей, мы просим правительство помочь нам в компенсации этого. Речь идет о защите рынков, помощи в доступе на рынок. Мы никогда не просили денег у государства и не будем их просить», — сказал Мордашов.

При этом функционер добавил, что ограничение поставок продовольствия из Европы привело к всплеску в развитии российского сельского хозяйства, пищевой промышленности и всех связанных с этим отраслей.

«Санкции для «Силовых машин» — это проблема, но в этом есть большая энергия, которой нужно воспользоваться, чтобы создать новое лучшее будущее», — резюмировал Мордашов.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Мы никогда не будем просить денег у государства»