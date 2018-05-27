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Вице-президент США назвал условие для снятия санкций с Венесуэлы

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Фото: TASS/Zuma/Michael Brochstein
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США снимут санкции с Венесуэлы, когда в страну вернется демократия. Об этом написал в своем Twitter вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

В свою очередь Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ограничения в отношении Венесуэлы не ослабят. «Мы поддерживаем народ Венесуэлы и его попытки вернуться к демократии», — сказал Помпео.

Вечером 26 мая стало известно, что после двухлетнего тюремного заключения в Каракасе в США вернулись американец Джошуа Холт и его супруга Тамара Холт. В Венесуэле Джошуа обвиняли в терроризме, шпионаже и незаконном хранении оружия.

Освобождения американца начала добиваться еще администрация предыдущего президента США Барака Обамы. Действующий глава государства Дональд Трамп поблагодарил за работу по освобождению Холта Госдепартамент и сенаторов от республиканской партии Оррина Хэтча и Боба Коркера. Последний лично встречался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 25 мая.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных выборов президента в Венесуэле 20 мая, на которых Мадуро переизбрался на новый срок.

После этого президент Трамп ввел новые санкции против Каракаса. Гражданам и юридическим лицам США запретили производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

Мадуро в ответ поручил выслать дипломатических представителей США из страны в связи с подозрениями в сговоре против правительства Венесуэлы. В ответ 24 мая США сообщили о высылке из страны двух венесуэльских дипломатов.

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