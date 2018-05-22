Мадуро поручил выслать дипломатических представителей США из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил выслать дипломатических представителей США из страны.

По предварительным данным, решение о высылке дипломатов связано с подозрениями об их сговоре против правительства Венесуэлы, сообщает RT.

20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Мадуро был избран на новый срок. Президент России Владимир Путин уже направил венесуэльскому коллеге поздравительную телеграмму. 22 мая Николас Мадуро получил официальное удостоверение президента.

Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.