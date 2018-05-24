Госдеп заявил о высылке двух дипломатов Венесуэлы

США высылают двух дипломатов Венесуэлы в ответ на аналогичные действия Каракаса.

Как говорится в заявлении госдепартамента, поверенному в делах Венесуэлы в США и заместителю генконсула в Хьюстоне предписано покинуть страну в течение 48 часов.

Власти Венесуэлы ранее заявили о высылке поверенного в делах США и замглавы дипмиссии США в Каракасе.

20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был избран на новый срок. Президент России Владимир Путин направил венесуэльскому коллеге поздравительную телеграмму.

Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.