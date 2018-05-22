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Мадуро поблагодарил Путина за признание выборов в Венесуэле

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу России Владимира Путина за признание президентских выборов в Боливарианской Республике.

«Я благодарю президента Владимира Путина за признание нашего триумфа. Мы продолжим совместную работу по строительству многополярного мира», — написал Мадуро в Twitter.

Путин направил ранее Мадуро поздравительную телеграмму. Российский лидер напомнил о стратегическом партнерстве между странами и подтвердил готовность продолжать совместную работу России и Венесуэлы по двусторонней и международной повестке дня.

Досрочные президентские выборы прошли в Венесуэле 20 мая. Мадуро получил более 5,8 млн голосов — около 68%. Его соперник от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон набрал более 1,8 млн голосов, не признав итоги выборов.

Президент США Дональд Трамп призвал Мадуро восстановить демократию в стране и положить конец репрессиям, организовав честные и свободные выборы.

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