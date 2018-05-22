Трамп призвал власти Венесуэлы к восстановлению демократии

Президент США Дональд Трамп призвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро восстановить демократию в стране и положить конец репрессиям, организовав честные и свободные выборы.

«Мы призываем режим Мадуро восстановить демократию, провести свободные и честные выборы, незамедлительно и без условий освободить всех политических заключенных и положить конец репрессиям и экономическим лишениям венесуэльского народа», — заявил Трамп, отметив, что венесуэльский народ «сильно пострадал от режима Мадуро».

Американский лидер также уточнил, что принял меры в целях недопущения того, чтобы власти Венесуэлы занимались распродажей активов, ликвидировав критически важные активы, нужные стране для восстановления экономики.

«Я подписал исполнительный указ, чтобы не допустить продажу режимом Мадуро или передачу в залог определенных финансовых активов Венесуэлы, а также не дать режиму заработать деньги от продажи определенных активов правительства Венесуэлы», — сообщил Трамп.

В Венесуэле 20 мая прошли досрочные президентские выборы. Мадуро получил свыше 5,8 млн голосов — около 68%. Позднее Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.