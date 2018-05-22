Россия проигнорирует санкции США в отношении госдолга Венесуэлы

Россия не станет придерживаться американских санкций в отношении Венесуэлы, заявил директор Латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.

По его словам, Москва внимательно проанализирует, как введение ограничительных мер может отразиться на деятельности российского бизнеса, сообщает «Интерфакс». Представитель МИДа подчеркнул, что экономические операторы должны проработать вопрос санкций, чтобы все компании работали в реальных условиях.

В Венесуэле 20 мая прошли досрочные президентские выборы. Лидер страны Николас Мадуро получил свыше 5,8 млн голосов — около 68%. После оглашения результатов голосования президент США Дональд Трамп запретил американским гражданам и юридическим лицам производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.