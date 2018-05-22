Прямой эфир

Россия проигнорирует санкции США в отношении госдолга Венесуэлы

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не станет придерживаться американских санкций в отношении Венесуэлы, заявил директор Латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.

Мяч на поле
Чем рискуют американцы после принятия закона о контрсанкциях

По его словам, Москва внимательно проанализирует, как введение ограничительных мер может отразиться на деятельности российского бизнеса, сообщает «Интерфакс». Представитель МИДа подчеркнул, что экономические операторы должны проработать вопрос санкций, чтобы все компании работали в реальных условиях.

В Венесуэле 20 мая прошли досрочные президентские выборы. Лидер страны Николас Мадуро получил свыше 5,8 млн голосов — около 68%. После оглашения результатов голосования президент США Дональд Трамп запретил американским гражданам и юридическим лицам производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле не получали обращений Венесуэлы за помощью из-за санкций США
Глава МИД Венесуэлы заявил о незаконности новых санкций США
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017