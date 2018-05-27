Прямой эфир

Освобожденный из тюрьмы в Венесуэле американец вернулся в США

0
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобожденный из тюрьмы в Венесуэле американец вернулся в США. Об этом сообщают вице-президент Майк Пенс, официальный представитель Соединенных Штатов и СМИ.

В своем Twitter Пенс написал, что находившийся в тюрьме в Венесуэле в течение двух лет гражданин США Джошуа Холт смог вернуться в страну, сообщает RT.

В том же сообщении вице-президент прокомментировал санкции против латиноамериканской страны, отметив, что они будут действовать до тех пор, пока в Венесуэлу не вернется демократия.

Джошуа Холт был арестован в 2016 году за попытки дестабилизировать правительство и накапливание оружия. В Венесуэлу он прибыл, чтобы жениться на местной девушке. На прошлой неделе во время беспорядков в тюрьме он записал и выложил в соцсеть видео с просьбой помочь ему.

Дональд Трамп заявил, что огромное количество людей трудилось для того, чтобы Холт вернулся в США, в том числе сенатор Оррин Хэтч, глава Госдепартамента Майк Помпео, сенатор Боб Коркер, пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле
МИД России понадеялся на здравый смысл в отношениях США и Венесуэлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017