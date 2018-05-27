Освобожденный из тюрьмы в Венесуэле американец вернулся в США. Об этом сообщают вице-президент Майк Пенс, официальный представитель Соединенных Штатов и СМИ.

В своем Twitter Пенс написал, что находившийся в тюрьме в Венесуэле в течение двух лет гражданин США Джошуа Холт смог вернуться в страну, сообщает RT.

В том же сообщении вице-президент прокомментировал санкции против латиноамериканской страны, отметив, что они будут действовать до тех пор, пока в Венесуэлу не вернется демократия.

Джошуа Холт был арестован в 2016 году за попытки дестабилизировать правительство и накапливание оружия. В Венесуэлу он прибыл, чтобы жениться на местной девушке. На прошлой неделе во время беспорядков в тюрьме он записал и выложил в соцсеть видео с просьбой помочь ему.

Дональд Трамп заявил, что огромное количество людей трудилось для того, чтобы Холт вернулся в США, в том числе сенатор Оррин Хэтч, глава Госдепартамента Майк Помпео, сенатор Боб Коркер, пишет CNN.