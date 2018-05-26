МИД России понадеялся на здравый смысл в отношениях США и Венесуэлы

Москва рассчитывает, что в отношениях США и Венесуэлы возобладает здравый подход. Об этом 26 мая заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«Мы рассчитываем, что здравый подход возобладает. Будем на это надеяться», — рассказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Интерфакс».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 25 мая встретился с главой комитета по международным делам сената США Бобом Коркером.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле 20 мая. По их итогам Мадуро был избран на новый срок. 22 мая он получил официальное удостоверение президента.

Американский лидер Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

Мадуро, в свою очередь, поручил выслать дипломатических представителей США из страны в связи с подозрениями в сговоре против правительства Венесуэлы. В ответ 24 мая США сообщили о высылке из страны двух дипломатов Венесуэлы.