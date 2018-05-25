Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле

Американское правительство намерено покончить с Боливарианской революцией в Венесуэле с помощью военного переворота. Об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

Несмотря на заявление, Мадуро отметил, что в рядах вооруженных сил Венесуэлы соблюдается дисциплина и субординация. Также он предупредил о том, что не стоит пытаться разрушить существующее в рядах военнослужащих единство.

20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Мадуро был избран на новый срок. Президент России Владимир Путин направил венесуэльскому коллеге поздравительную телеграмму. 22 мая Николас Мадуро получил официальное удостоверение президента.

Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

22 мая Мадуро поручил выслать дипломатических представителей США из страны в связи с подозрениями об их сговоре против правительства Венесуэлы.