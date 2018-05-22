Мадуро официально получил удостоверение президента

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 22 мая получил официальное удостоверение президента.

Документ ему вручили в здании Национального избирательного совета страны в Каракасе, сообщает «РИА Новости».

Таким образом, Мадуро официально объявлен новым главой государства на период с 2019 по 2025 год.

20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Мадуро был избран на новый срок. Президент России Владимир Путин уже направил венесуэльскому коллеге поздравительную телеграмму. В свою очередь, лидер Боливарианской Республики поблагодарил Путина за признание выборов главы государства в стране.

Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.