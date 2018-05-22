В Кремле не получали обращений Венесуэлы за помощью из-за санкций США

Венесуэла не обращалась к Москве за помощью в условиях американских санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, честно говоря, мне неизвестно о каких-то обращениях венесуэльской стороны», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности Москвы предоставить помощь Каракасу.

Вместе с тем Песков отметил, что власти России и Венесуэлы поддерживают хорошие отношения. «РФ сохраняет добрые отношения с Венесуэлой, реализуются совместные проекты», — пояснил пресс-секретарь.

20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых на новый срок избран Николас Мадуро, набравший 68% голосов избирателей. После оглашения результатов голосования президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

После избрания Мадуро президент РФ Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. В свою очередь лидер Боливарианской Республики поблагодарил российского коллегу за признание выборов главы государства в стране.