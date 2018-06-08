Маккейн раскритиковал идею Трампа вернуть РФ в G8

Американский сенатор Джон Маккейн подверг критике предложение президента США Дональда Трампа расширить формат G7, вернув в объединение Россию. По мнению Маккейна, хозяин Белого дома «проявил почтение к противнику».

Заявление Маккейна опубликовано в пятницу, 8 июня, на его сайте. Политик заявил, что почтение и уважение стоит приберечь для ближайших союзников.

«Это антитеза так называемого принципиального реализма и верная дорога к ослаблению лидерства Америки в мире», — резюмировал 81-летний политик.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в 2016 году был переизбран на шестой по счету шестилетний срок, но из-за онкологического заболевания практически не принимает участия в работе палаты.

Маккейн известен как критик президента США Дональда Трампа.