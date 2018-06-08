Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил оставить формат G7 без изменений, политик не считает необходимым возвращение в него России. При этом он назвал семерку «счастливым числом», передает «Интерфакс».

«Я слышал много спекуляций, но «семерка» — это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре», — заявил Туск во время пресс-конференции на саммите Группы семи.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил перед вылетом в Канаду на саммит G7, что Россию нужно вернуть в состав G8. Его позицию по данному вопросу не разделила Канада, но поддержал новый премьер-министр Италии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала на этой неделе невозможным возвращение РФ в G8.

Саммит лидеров стран Группы семи (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) проходит 8–9 июня в канадской провинции Квебек.