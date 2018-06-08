Пушков оценил угрозу Макрона «изгнать» США из G7

Российский сенатор Алексей Пушков скептически отнесся к угрозе президента Франции Эммануэля Макрона подписать итоговую декларацию саммита «большой семерки» (G7) без учета мнения США.

«Мысль оригинальная, но невыполнимая. Как бы Европа ни была раздражена, на такой бунт она не способна», — написал он в своем Twitter.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Британия, Италия и Япония) проходит в Квебеке 8–9 июня.

Как рассказала пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, политик решил сократить пребывание на саммите. Он покинет форум раньше, отказавшись от нескольких заседаний и рабочего обеда.

В ответ на это Макрон написал в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами.

Также, по информации СМИ, французский лидер задумал подписать итоговую декларацию форума в том случае, если США пойдут на некоторые уступки, среди которых пошлины на сталь.



