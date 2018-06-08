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Пушков оценил угрозу Макрона «изгнать» США из G7

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российский сенатор Алексей Пушков скептически отнесся к угрозе президента Франции Эммануэля Макрона подписать итоговую декларацию саммита «большой семерки» (G7) без учета мнения США.

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«Мысль оригинальная, но невыполнимая. Как бы Европа ни была раздражена, на такой бунт она не способна», — написал он в своем Twitter.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Британия, Италия и Япония) проходит в Квебеке 8–9 июня.

Как рассказала пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, политик решил сократить пребывание на саммите. Он покинет форум раньше, отказавшись от нескольких заседаний и рабочего обеда.

В ответ на это Макрон написал в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами. 

Также, по информации СМИ, французский лидер задумал подписать итоговую декларацию форума в том случае, если США пойдут на некоторые уступки, среди которых пошлины на сталь.

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