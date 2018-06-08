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Диписточник сообщил об обсуждении встречи Путина и Трампа

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Россия и США ведут обсуждение возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает «РИА Новости».

На позиции лидера
На встрече с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил о незаменимой роли России на международной арене

Собеседник журналистов подчеркнул, что никаких конкретных договоренностей пока нет.

Ранее 8 июня в Белом доме заявили, что Австрия готова провести у себя встречу Путина и Трампа. Однако никакой конкретной информации по поводу будущих переговоров не сообщили.

4 июня Путин, отвечая на вопрос, почему он не встречается с Трампом, заявил, что во всем виновата внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах. Он добавил, что разделяет озабоченность американского лидера возможной новой гонкой вооружений, и выразил надежду, что они лично обдумают, как ее предотвратить.

Днем ранее посол США в России Джон Хантсман сказал, что Трамп настроен на проведение встречи с Путиным.

Первая и пока единственная личная встреча президентов России и США состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Президенты вели переговоры два часа. Их темой, по словам Путина, стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы». 

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