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Хантсман подтвердил готовность Трампа встретиться с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил 3 июня посол США в Москве Джон Хантсман.

«Что касается возможной встречи [лидеров двух стран], то, когда настанет пора, о ней будет объявлено. Президент США ранее заявлял, что ему хотелось бы встретиться с президентом Путиным», — отметил Хантсман в эфире телеканала Fox News.

Посол добавил, что Белый дом сделает заявление о встрече глав двух государств «в свое время».

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Хантсман в настоящее время прибыл в Вашингтон, чтобы посодействовать в организации встречи Трампа и Путина.

Единственная на данный момент встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

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