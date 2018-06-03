Хантсман подтвердил готовность Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил 3 июня посол США в Москве Джон Хантсман.

«Что касается возможной встречи [лидеров двух стран], то, когда настанет пора, о ней будет объявлено. Президент США ранее заявлял, что ему хотелось бы встретиться с президентом Путиным», — отметил Хантсман в эфире телеканала Fox News.

Посол добавил, что Белый дом сделает заявление о встрече глав двух государств «в свое время».

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Хантсман в настоящее время прибыл в Вашингтон, чтобы посодействовать в организации встречи Трампа и Путина.

Единственная на данный момент встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.