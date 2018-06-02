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WSJ сообщила об организации Белым домом встречи Путина и Трампа

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Возможность организации встречи президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом обсуждается в Белом доме. Содействие в организации саммита Путина и Трампа оказывает посол США в РФ Джон Хантсман, находящийся сейчас в Соединенных Штатах.

Путин и Трамп обсудили возможность переговоров в России
Во время последней телефонной беседы двух лидеров речь шла о встрече в Вашингтоне и ответном визите американского президента в Москву

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Организация официальной встречи между Путиным и Трампом — текущий проект посла Хантсмана, который длится несколько месяцев», — рассказал он изданию.

Место и дата встречи пока не определены, но работа над организацией встречи лидеров мировых держав идет «на протяжении нескольких месяцев», отмечает СМИ.

Перед встречей двух президентов беседу могут провести председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и глава Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов, отмечает «Газета.ру».

«Эти переговоры будут направлены на деэскалацию конфликта в Сирии», — говорится в публикации.

23 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что подготовка возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не началась.

Единственная на данный момент встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

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