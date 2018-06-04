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Путин объяснил отсутствие встреч с Трампом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин 4 июня объяснил, почему его новая встреча с президентом США Дональдом Трампом до сих пор не состоялась.

По мнению российского лидера, во всем виновата внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах, сообщает «РИА Новости». Путин также подчеркнул, что разделяет озабоченность Трампа возможной новой гонкой вооружений, и выразил надежду, что они лично обдумают, как ее предотвратить.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 4 июня, что со стороны США недостаточно инициативы по вопросу двусторонних контактов.

Президенты России и США 20 марта провели телефонный разговор, по итогам которого министру иностранных дел России и госсекретарю США было поручено проработать вопрос о встрече лидеров.

Посол США в Москве Джон Хантсман 3 июня подтвердил, что Трамп по-прежнему настроен на встречу с президентом России. The Wall Street Journal 2 июня сообщила, что Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы посодействовать в организации встречи президентов.

На данный момент Путин и Трамп встречались один раз в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

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