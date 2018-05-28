Впереди Трампа

Политику президента России Владимира Путина в Словакии и Венгрии одобряют больше, чем действия лидера США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона. Американского коллегу Путин также опередил в Чехии. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть в распоряжении «Известий»), проведенного международной исследовательской организацией «Глобсек» в странах «Вышеградской четверки» (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Результаты также говорят о том, что большинство жителей не верят во вмешательство РФ в выборы других государств.

Наибольшая разница в рейтинге заметна в Словакии (Владимир Путин — 41%, Дональд Трамп — 16%). Затем следует Чехия (32% и 27% соответственно) и Венгрия (33% и 30%). И только поляки отдают очевидное предпочтение курсу американского лидера (46%), нежели российского президента (13%).

В Словакии политика Путина также превзошла по популярности деятельность канцлера Германии Ангелы Меркель (она получила 27%) и нынешнего хозяина Елисейского дворца Эммануэля Макрона (38%). Аналогичная ситуация сложилась в соседней Венгрии (Меркель — 27%, Макрон — 25%).

— Такие результаты демонстрируют не только центральноевропейские страны, но и более западные государства, например, Германия или Италия. В современной Европе обозначился определенный раскол между элитами и обществом. Пропаганда, которую ведут руководящие круги и некоторые европейские СМИ, перестает действовать, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

По его словам, это связано с ростом недоверия конкретно к внешней политике США и наднациональным органам Евросоюза. В странах ЕС начинает преобладать мнение, что этот союз развивается «не туда», считает эксперт.

— Необходимо также отметить ценностный разрыв. Жители Центральной и Восточной Европы зачастую не принимают современные неолиберальные ценности и относятся к ним негативно. Между тем Россия воспринимается как страна, которая придерживается консервативной политики и действует в интересах национального суверенитета. Поэтому фигура Владимира Путина симпатична для большой части населения в отдельных государствах ЕС, — отметил политолог.

Данные соцопроса также свидетельствуют о том, что, несмотря на постоянные обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах и других странах, большинство жителей республик «Вышеградской четверки» не верят этой информации. Так, в Чехии в попытку Москвы повлиять на избирательные процессы в европейских странах в 2017 и 2018 годах не верит 53% жителей (38% придерживаются противоположного мнения). Аналогичная тенденция заметна и в остальных трех государствах: в Словакии (49% и 27%), Венгрии (41% и 34%) и Польше (40% и 39%). Во вмешательство РФ в американские президентские выборы в 2016 году не верят в Словакии (45%, противоположного мнения придерживаются 32%), Венгрии (42% и 32%) и Чехии (46% и 43%). В Польше, наоборот, 42% опрошенных cчитают, что РФ причастна к вмешательству в американскую президентскую кампанию (38% не согласны).

— В Словакии, например, на улицах организуются общественные собрания, где людям объясняют, что обвинения России в тех или иных грехах не имеют никакой логики, — рассказал «Известиям» словацкий депутат Петр Марчек.

Соцопрос проводился c февраля по март 2018 года путем индивидуальных интервью и онлайн-тестирования. В каждой из четырех стран было опрошено не менее 1 тыс. человек. Выборка респондентов осуществлялась по полу, возрасту, образованию и месту жительства.

«Глобсек» — международная неправительственная исследовательская организация, действующая с 1993 года. С 2005-го она выступает организатором крупного международного форума по безопасности в Братиславе. В нем принимают участие главы государств и представители НАТО и ЕС. В рамках организации функционирует Институт политики «Глобсек», публикующий аналитические материалы, а также образовательный академический центр.