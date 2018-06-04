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В Кремле ощущают «дефицит инициативы» США по встрече Путина и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в марте, где поднимался вопрос о необходимости двусторонних контактов на высшем уровне, ощущается дефицит инициативы с американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 4 июня.

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«По-прежнему дефицит конкретики. После последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где заходила речь о понимании необходимости контактов, ощущается дефицит инициативы со стороны американцев», — сказал представитель Кремля, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что посол США в Москве предпринимает усилия, чтобы со стороны Белого дома началась подготовка к встрече Путина и Трампа.

Президенты России и США провели телефонный разговор 20 марта. По его итогам министру иностранных дел РФ и госсекретарю США было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров.

The Wall Street Journal 2 июня сообщила, что Хантсман в настоящее время прибыл в Вашингтон, чтобы посодействовать в организации встречи президентов.

Единственная на данный момент встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

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