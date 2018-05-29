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«Клин между Европой и США входит всё глубже»

Как мировые СМИ отреагировали на мировой экономический форум в Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Клин между Европой и США входит всё глубже»
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2018-05-28 12:41:53
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Европа накануне Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018 года оказалась в положении «витязя на распутье». Западная солидарность «всем миром против России» дает трещины, причем не столько по воле кремлевского визави, сколько по причине нажима из Белого дома. В Париже, Берлине, Риме вдруг начали осознавать, что их собственные интересы далеко не всегда совпадают с интересами американскими. А иногда выгоднее дружить с Москвой, чем с Вашингтоном. Окончательный выбор европейцами пока не сделан: и с Россией сотрудничать хочется, и самостоятельность колется, и американцы давят. Эта ситуация находит свое отражение и в освещении ПМЭФ в западной прессе. Подробности — в материале портала iz.ru.

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СМИ Германии, Франции, Испании отходят в своих публикациях от традиций приводить цифровые итоги форума, да и собственно название мероприятия стараются лишний раз на своих страницах не упоминать, перенося акцент с экономической в политическую сферу.

Франция

«Первый визит Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург и встреча французского президента с Владимиром Путиным дипломатических разногласий не сняли, но можно уже говорить, что экономические отношения между странами возродились, — считает московский корреспондент французской Les Echos Бенджамин Квенель. — Кажется, Макрон произвел большое впечатление на российского коллегу, процитировав Достоевского, Толстого и Солженицына и продемонстрировав этим не только знание, но и понимание России. Есть уверенность, что Кремлю и Елисейскому дворцу удастся перевернуть страничку недоразумений в их отношениях и восстановить атмосферу доверия».

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время пленарного заседания в рамках XXII Петербургского международного экономического форума

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Макрон отметил сильную разницу между Вашингтоном и Москвой, но это не означает, что Франция должна выбирать себе в партнеры кого-то одного из них. Два президента не сошлись во мнениях по Украине и Сирии, не определились, как разрешить сложности, связанные с выходом США из иранской сделки. Но зато Макрон дал четкий сигнал французским компаниям налаживать и развивать отношения с российскими», — добавил журналист, считающий, что «даже санкции США не должны помешать развитию производственных и торговых контактов между Россией и Францией».

Германия

Немецкая пресса, идя в ногу с французской, уделила больше внимания политическим контактам на полях форума, почти не коснувшись экономической стороны вопроса, то есть главной темы события. Скорее всего, германские газеты еще не переварили итоги встречи Ангелы Меркель с Владимиром Путиным, состоявшейся в Сочи буквально накануне ПМЭФ.

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции в Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По мнению некоторых экспертов-международников, «пока в Германии ждут реакции Вашингтона на переговоры Меркель–Путин, а паузу используют для выяснения настроений в обществе». У этой версии есть некоторые основания. Так, в Spiegel сообщение о Петербургском форуме составлено так, чтобы спровоцировать комментарии читателей и получить, таким образом, картину общественного мнения. Комментаторы не заставили себя ждать, заявляя:

«Экономический форум в России каждый год всё увереннее подтверждает, что российский рынок является весьма привлекательным для немецких компаний. Инвесторам в него вкладываться выгодно — и объемы производства нарастают, и налогообложение в России ниже, а значит, меньше финансовых потерь. Опоздаем мы — место будет занято другими. Китаем в первую очередь».

«Санкции против России, которые вводит ЕС, на самом деле инспирированы Трампом. И приносят выгоду ему за счет Европы, терпящей убытки от этого. Россия, между прочим, самая большая европейская страна. И если она отвернется от Старого Света и повернется на восток, есть риск превращения ЕС в какой-то аппендицит Евразии».

Испания

Население Испании черпает расширенную информацию о ПМЭФ главным образом с испаноязычных страниц российских изданий RT и Sputnik.

СМИ «первого ряда» королевства (El Economista, El Diario) посчитали достаточным опубликовать официальные данные форума, распространенные национальным агентством EFE: «В этом году в «русском Давосе» принимают участие около 15 тыс. человек, представляющих 475 компаний, зарегистрированных в 72 странах мира».

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время сессии «Россия–Япония» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Популярное издание El Confidencial пошло несколько дальше коллег, обратив внимание на «главное событие этих дней — встречу Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, которая дает основания надеяться на то, что Россия и Япония решат наконец судьбу Южных Курил и подпишут между собой мирный договор».

Италия

У итальянской прессы руки связаны не так сильно, как у коллег из перечисленных выше стран: пришедший к власти в стране альянс правых и популистов (партия «Лига» и политическое движение «5 звезд») на прошлой неделе обнародовал программу действий, в которой идея снятия с России санкций высказывается практически открытым текстом. Позитивная реакция на это проявилась практически сразу.

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Бизнес-диалог «Россия–Италия»

Фото: ПМЭФ/ТАСС/Донат Сорокин

«В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге состоялись двусторонние встречи Россия–Италия, обещающие большие коммерческие выгоды обеим сторонам, — пишет Stampa. — Русские проявляют огромный интерес к выпускаемой итальянскими компаниями электробытовой технике — для нас это почти неисчерпаемый рынок. Нам нужна их нефть, а им — наши идеи и навыки в градостроении. Торговать — лучше, чем обкладывать друг друга ограничениями. Это ясно уже не только на самом верху: даже мэр Турина высказался на форуме в пользу снятия санкций с России».

Великобритания

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Британская пресса постаралась не коснуться экономической стороны события вообще.

«Президент России использовал ПМЭФ в своих интересах, — информирует читателей The Independent корреспондент этого издания Харриет Агерхольм. — Путин сообщил всем, что не собирается нарушать Конституцию и баллотироваться в 2024 году на третий срок подряд. Предупредил США, что выход Америки из ядерной сделки по Ирану явится дополнительным фактором, провоцирующим нестабильность обстановки в мире. И жестко прошелся по антироссийским санкциям, которые, по его мнению, выступают только в качестве инструмента политики протекционизма, осуществляемой Штатами в процессе реализации установки «вернем Америке былое величие».

«Москва готова к диалогу, — заключает журналистка. — Однако при этом хозяин Кремля подчеркнул, что никогда не согласится сдать свои позиции в ущерб суверенитету возглавляемого им государства».

США

Американская New York Times считает, что «делегаты ПМЭФ ехали не на совещание по вопросам экономики, а туда, где они могут пожаловаться на США».

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Главный офис издательства The New York Times в Нью-Йорке

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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«Причем плакались лидеры Франции, Японии и глава МВФ как раз тому человеку, против которого они ранее и вводили до сих пор действующие санкции. Выглядело это довольно странно и наводило на мысли, что введенные ограничения ни Эммануэлю Макрону, ни Синдзо Абэ, ни Кристин Лагард не нравятся и они настроены пересмотреть и изменить текущее положение дел», — отмечается в статье.

«Такие жалобы Путину явно на руку — клин, вбиваемый им между Европой и США, входит всё глубже. Признаки раскола начали проявляться, когда экономисты увидели, что Россия выходит из рецессии, а цены на нефть, основной ее продукт экспорта, стали расти. Теперь, на фоне продолжающегося подъема нефтяных ставок, европейцы всё сильнее ощущают, что антироссийские санкции больше бьют по ним, чем по Кремлю».

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