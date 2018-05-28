«Петербургский форум — это ворота не только в Европу, но и в мир»

Развитие новых технологий влечет за собой не только новые возможности, но и риски, прежде всего с точки зрения сохранения рабочих мест и исчезновения профессий, заявила в интервью «Известиям» на ПМЭФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В нынешних условиях особенно важны дискуссии на таких площадках, как Петербургский форум, отметила спикер СФ. По ее словам, на мероприятии регионы знакомятся с подходами и идеями, которые могут пригодиться в том числе при реализации майского указа президента.

— На ПМЭФ много деловых сессий, которые проходят в рамках тематических направлений. Какое из направлений наиболее интересно для вас?

— Все направления, безусловно, важные и интересные. Но я бы выделила тему «Человеческий капитал в цифровой экономике». От качества человеческого капитала, на мой взгляд, вообще зависит всё развитие. Мы живем в эпоху, когда идет бурное распространение информационных технологий, робототехники, искусственного интеллекта, транспортных беспилотников и так далее. Все эти вопросы уже жестко, прочно встали в мировую повестку дня. Научно-технический прогресс и всё, что с ним связано, создают новые возможности для развития человека и человечества, для качественного улучшения жизни людей. В то же время появляются новые вызовы и, я бы даже сказала, угрозы.

f4 Фото: ТАСС/ПМЭФ/Егор Алеев

Очень актуальна сегодня тема занятости и рынка труда. Ведь за последние 15–20 лет повышение производительности труда в западных странах происходило в основном за счет высоких технологий. А разработкой и внедрением этих технологий занималось всего лишь 3% кадров. Соответственно идет бурное сокращение, высвобождение рабочих мест, сокращение и исчезновение целого ряда традиционных профессий. И это, конечно же, ставит серьезную задачу перед каждым государством, в целом перед глобальным миром — использовать все возможные инструменты для того, чтобы минимизировать негативные тенденции, которые идут за научно-техническим прогрессом.

Нужно качественно прогнозировать развитие этих процессов, нужно вносить изменения в подготовку кадров, сделать всё для того, чтобы научно-технический прогресс был огромным плюсом для человечества. Необходимы коллективные действия и обсуждения, и на форуме этой теме было уделено много внимания. Форум — своего рода глобальная площадка, где ведутся мощнейшие мозговые атаки. Здесь помимо анализа ситуации озвучивают прогнозы, идеи, новые проекты на будущее, ищут ответы на вопросы о том, как можно вместе бороться с рисками и улучшать качество жизни людей.

— Некоторые решения, связанные с качеством жизни, разрабатываются в Совете Федерации. Сейчас верхняя палата парламента готовит меры по повышению эффективности финансирования страховой медицины, которую вы неоднократно критиковали. Есть ли уже конкретные предложения на этот счет?

— Существуют разные модели финансирования медицинского обеспечения граждан. И до сих пор такие страны, как Великобритания, Финляндия, Польша, очень эффективно используют систему финансирования медицины, разработанную нашим Семашко. Но мы сделали выбор в пользу страховой медицины.

Я за страховую медицину, но только реальную страховую медицину, а не квазистраховую. То есть за эффективное использование каждого рубля, который идет в здравоохранение, и против того, чтобы огромные средства тратились на содержание фондов медицинского страхования — как федерального, так и региональных. Эта цифра сопоставима со строительством каждый год новых современных больниц. То же самое — расходы на медицинские страховые компании.

И если мы выбрали модель страховой медицины, давайте проанализируем, куда мы пришли и что нужно сделать, чтобы это была реальная страховая медицина, служащая гражданам. Вот над этим мы работаем. Комитет Совета Федерации по социальной политике с участием специалистов и экспертов активно занимается подготовкой предложений.

Кроме того, мы вызвали живую дискуссию в обществе. И 80% тех, кто высказывался, выступают за коренные изменения в повышении качества и эффективности страховой медицины. Поэтому мы работаем над предложениями по ее совершенствованию. Чтобы каждый рубль, каждая копейка, которую работодатели перечисляют в Фонд обязательного медицинского страхования за работающего человека, шли ему на пользу, а не на содержание неких промежуточных структур.

— Вернемся к ПМЭФ. Сейчас это значимое международное событие, но у истоков мероприятия стоял Совет Федерации, палата регионов. Что принесло регионам проведение форума?

— В свое время Александр Сергеевич Пушкин сказал, что Петр Первый, построив Петербург, прорубил окно в Европу. Мне кажется, сегодня для наших регионов Международный Петербургский экономический форум — это ворота не только в Европу, но и в мир. Потому что это не просто такая глобальная площадка, а еще и возможность на ней для каждого региона показать свой потенциал, предложить те или иные проекты, услышать о новых практиках и идеях.

f3 Фото: ТАСС/ПМЭФ/Станислав Красильников

Абсолютное большинство регионов очень серьезно готовятся к своему участию в Петербургском форуме. И те, кто качественно подготовился, получают огромный эффект. Вот, скажем, Московская область подписывает более 20 соглашений на сумму 30 млрд рублей. Ленинградская область — на сумму более 50 млрд. Для наших субъектов это очень важный инструмент.

Задача, которая поставлена президентом и в послании Федеральному собранию, и в майском указе, — осуществить прорыв. Прорыв во всем — в повышении эффективности государственного управления, качества региональных управленческих команд, в экономике, в социальной сфере. Он требует иных подходов и инструментов, новых передовых современных практик и методов. И вот здесь как раз, я уверена, все регионы обретают этот заряд, импульс, получают новые идеи и смыслы для своей работы.

— Среди иностранных гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который приехал на форум по приглашению Владимира Путина. Вы также недавно встречались с большой делегацией из Японии. Внушают ли эти контакты оптимизм? И есть ли какие-то точки соприкосновения по спорным вопросам?

— Без преувеличения, за последние годы в российско-японских отношениях произошли масштабные качественные изменения. В этом огромная заслуга лидеров наших государств — президента России и премьер-министра Японии. Их личные контакты стали настолько регулярными, что это во многом определило мощное движение вперед во всех сферах.

f1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По линии Совета Федерации мы создали с сенатом Японии, верхней палатой, зеркальные консультативные структуры — Совет по оказанию содействия межпарламентскому, межрегиональному сотрудничеству. Мы предложили — и эту идею поддержали президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ — возобновить работу такой структуры, как Совет губернаторов. Схожий формат и в советское время показал себя очень эффективным. Сейчас мы готовим заседание этого совета.

Да, между нашими странами есть проблемы. Но они все-таки разрешимы. Очень много изменилось в атмосфере наших отношений. Лидеры стран сумели создать атмосферу доверия.

Сейчас в наших отношениях — подъем. Задача политиков и в Японии, и в России поддержать этот настрой, развивать его.