СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает американский телеканал NBC в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Этим утром президент Трамп провел телефонный разговор с президентом Путиным, рассказал чиновник в Белом доме», — говорится в сообщении.

JUST IN: President Trump spoke with President Putin this morning, White House official tells @NBCNews. - @PeterAlexander — NBC News (@NBCNews) March 20, 2018

Ранее в Белом доме заявили, что итоги президентских выборов в России администрацию Белого дома не удивили и Трамп «не планировал» поздравлять российского коллегу по телефону. В Кремле отсутствие поздравления со стороны американского лидера не сочли недружественным шагом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не всем в силу графика удается позвонить.