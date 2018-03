СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает американский телеканал NBC в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Этим утром президент Трамп провел телефонный разговор с президентом Путиным, рассказал чиновник в Белом доме», — говорится в сообщении.

JUST IN: President Trump spoke with President Putin this morning, White House official tells @NBCNews. - @PeterAlexander