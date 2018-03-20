Политолог назвал слабостью решение Трампа не поздравлять Путина с победой

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал слабостью отказ Трампа присоединиться к мировым лидерам, передавшим поздравления Путину в связи с победой на выборах.

Президент США Дональд Трамп не планировал связываться по телефону с Владимиром Путиным в связи с победой российского лидера на президентских выборах. Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на журналистов пула, общавшимися с помощником американского лидера Хоганом Гидли.

«Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано», — приводит «РИА Новости» слова корреспондентов пула.

Многие мировые лидеры уже поздравили Путина с победой на президентских выборах. Соответствующий список опубликован на сайте Кремля. По словам американиста, глава России будет руководить страной еще шесть лет, что означает, что с высокой долей вероятности «пересидит Трампа».

«Даже если Трамп будет переизбран на второй срок, ему придется с ним (Путиным. — Ред.) работать и подумать об интересах своей страны, а не о тех интригах, которые сейчас происходят, прежде всего в Англии, но в том числе и в других странах НАТО», — заявил Лозанский НСН.

Напомнив, что Путина поздравили даже Германия и Франция, политолог выразил мнение, что Трамп «в этом смысле проявляет некую слабость».

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,66%.

Второе место занял Павел Грудинин с результатом 11,80%, третье — Владимир Жириновский (5,66%). Ксения Собчак стоит на четвертом месте с результатом 1,68%. Далее идут Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.