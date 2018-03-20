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Результаты голосования на выборах президента отменили на семи участках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Итоги голосования на выборах президента России отменены на семи участках в трех регионах. Об этом во вторник, 20 марта, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«У нас результаты выборов отменены на семи участках», — сказала Памфилова журналистам в ходе форума наблюдателей Общественной палаты РФ, передает «РИА Новости».

19 марта сообщалось об отмене результатов на пяти участках

По предварительным итогам выборов, действующий президент Владимир Путин получает 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,80%), третье — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).

Окончательные итоги президентских выборов подведут лишь после рассмотрения всех жалоб о возможных нарушениях. 

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