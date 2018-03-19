Националиста Дацика приговорили к 3,5 года за нападение на публичный дом

Василеостровский районный суд Санкт‐Петербурга приговорил националиста Вячеслава Дацика, известного по участию в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, к 3,5 года колонии строгого режима. Кикбоксера признали виновным в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года.

«Дацика приговорить к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует телеканал «360» приговор, оглашенный судьей Юрием Гершевским.

Суд переквалифицировал обвинение, выдвинутое ранее против Дацика в разбое, на статью УК РФ «Хулиганство». Также его обвинили в побоях и нарушении неприкосновенности жилища.

По версии следствия, Дацик напал на подпольный публичный дом ночью 18 мая 2016 года. Используя металлическую палку, он угрожал насилием девяти людям. Кикбоксер похитил из сейфа деньги и забрал у одной из потерпевших телефон. Кроме того, осужденный избил трех женщин. Потом он выгнал голыми на улицу работниц борделя и их клиентов, а затем отвел всех в полицию. По информации СК, он пытался повторить подобные действия и в соседнем Петроградском районе.

Дацик находится под арестом с мая 2016 года.