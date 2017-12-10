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СМИ сообщили о снятии с Рыжего Тарзана обвинений в побоях

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Частично прекращено уголовное преследование участника националистической группы Вячеслава Дацика. Он также известен под псевдонимом Рыжий Тарзан как боец-супертяжеловес в боях без правил.

Дело в отношении Дацика по обвинению в побоях прекращено «в связи с отсутствием в действиях подозреваемого состава преступления». Однако он продолжает находиться под стражей в СИЗО, где ожидает окончания судебного процесса по другим обвинениям.

В соответствии с законом Вячеслав Дацик имеет право на реабилитацию. В частности, он может потребовать денежной компенсации материального и морального ущерба, уточняет телеканал «78». 

Как сообщал iz.ru, Дацик обвинялся по трем статьям УК РФ —162 («Разбой»), 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 116 («Побои»). Рыжий Тарзан совершил нападение на подпольный публичный дом, который располагался на Васильевском острове. Дацик вывел проституток и их клиентов голыми на улицу, после чего лично доставил в отдел полиции.

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