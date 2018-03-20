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ЦИК подведет окончательные итоги выборов после рассмотрения всех жалоб

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Центризбирком подведет окончательные итоги президентских выборов после рассмотрения всех жалоб о возможных нарушениях. Об этом во вторник, 20 марта, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Точка отсчета 
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«Центральная избирательная комиссия приняла решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрим все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями», — сказала Памфилова.

ЦИК 19 марта подвела предварительные итоги выборов президента РФ, прошедших в России 18 марта. После обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин получил 76,66% голосов. За действующего главу государства проголосовали 56 206 514 избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).

Ранее сообщалось, что у ЦИК есть десять дней на опубликование окончательных итогов выборов президента России.

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