«Крымчане не сомневаются в выборе, сделанном в 2014 году»

Результат, с которым победил Владимир Путин на выборах президента России в Крыму, в очередной раз показали: решение о воссоединении полуострова с РФ было принято самими крымчанами. Об этом заявил Ульрих Ейме — первый депутат бундестага, посетивший российскую республику в качестве иностранного наблюдателя. В интервью «Известиям» немецкий политик из крупнейшей парламентской оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» рассказал о своих впечатлениях от поездки на полуостров, беседах с избирателями и вреде антироссийской санкционной политики для Евросоюза.

— Как получилось, что вы стали наблюдателем на выборах президента России именно в Крыму?

— Я получил приглашение стать наблюдателем на полуострове, мне показалось это интересным, и я неожиданно для себя согласился. Это стало хорошей возможностью ознакомиться со всем лично, а не по сообщениям СМИ.

— Какое впечатление произвел на вас избирательный процесс? Зафиксировали какие-либо нарушения?

— Я был приятно удивлен тем, как проводились выборы. Они были организованы в самом лучшем виде. Небольшие шероховатости присутствовали, но они никак не повлияли ни на процесс, ни на сам результат голосования. Более того, я отметил для себя опять же в позитивном ключе, что на нашем пути к избирательному участку не было ни одного плаката того или иного кандидата. То есть все агитационные правила были четко соблюдены.

— Было ли у вас время, чтобы пообщаться с местными жителями?

— К сожалению, свободного времени практически не было. Но у меня была возможность коротко пообщаться с избирателями. И эти диалоги убедили меня в том, что сами крымчане не сомневаются в своем выборе, сделанном четыре года назад. Результатом, с которым в Крыму победил Владимир Путин, люди показали свою приверженность России. Более того, многие заверили меня, что если бы в 2018 году референдум прошел снова, они бы проголосовали точно так же.

— Личный визит на полуостров помог вам лучше понять, что же произошло в Крыму в марте 2014-го?

— Однозначно. Каждый зарубежный политик должен сформировать свое собственное впечатление о том, как всё происходит в реальности.

— Как вы считаете, будет ли антироссийская санкционная политика Евросоюза отменена в обозримом будущем?

— Я думаю, что когда-то от санкционной риторики все же откажутся. Крупнейшая немецкая оппозиционная партия борется за политическое решение отказаться от антироссийских санкций как можно скорее. И Москве, и всему Европейскому союзу выгодно быстрее выйти из застоя в отношениях.

— Что «Альтернатива для Германии» как крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге предлагает для снятия санкций?

— Мы используем нашу возможность открыто выступать против них в парламенте. Я сам из Саксонии. Наши промышленники традиционно ведут бизнес с российскими предпринимателями. Теперь наш регион не может работать в полноценном режиме, он страдает от принятых мер. Очень важно, чтобы российская делегация вернулась в работу ПАСЕ и возобновила совместную работу со своими партнерами.

— Планируете еще раз вернуться в Крым — например, со своими коллегами?

— Конечно. Тем более что уже в апреле нам представится такая возможность. Мы поедем на Ялтинский международный экономический форум.