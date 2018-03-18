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Наблюдатели из 20 стран прибыли на избирательные участки Крыма

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Крым в качестве наблюдателей на выборах президента РФ прибыли представители более чем 20 стран, включая Украину, США, Великобританию и Австрию, сообщил глава избиркома полуострова Михаил Малышев.

«Представители 20 стран наблюдают за ходом голосования в Крыму, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, Италию, Венесуэлу, Швейцарию», — приводит слова Малышева «РИА Новости».

Соответствующим образом председатель регионального ЦИК ответил на вопрос в ходе видеоконференции о том, наблюдатели каких стран присутствуют на избирательных участках Крыма.

По словам Малышева, всего на участках в Крыму находятся 43 иностранных наблюдателя.

Как ранее сообщал портал iz.ru, наблюдатели уже поделились оценкой выборов в Крыму. По словам члена СПЧ, сопредседателя организации «Гражданский контроль» Александра Брода, российские и международные наблюдатели сообщают о позитивном ходе голосования.

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