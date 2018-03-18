Наблюдатель из Италии решил снять фильм о выборах в России

Итальянский журналист Фабио Пасинетти намерен снять фильм по итогам своей миссии наблюдателя на президентских выборах РФ.

«Мое общее впечатление очень положительное. Выборы в России — это хорошо организованный процесс», — заявил он.

Его особенно впечатлила возможность голосования на дому для инвалидов и пожилых людей.

Пасинетти посетил восемь избирательных участков в Нижнем Новгороде. Всего в городе работало 529 участков для голосования, сообщает «РИА Новости».

В России 18 марта проходят выборы президента. На этот пост претендует восемь кандидатов.