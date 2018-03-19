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ОБСЕ признала выборы президента России эффективными и открытыми

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Наблюдательная миссия ОБСЕ признала эффективными и открытыми прошедшие президентские выборы в России. Об этом говорится в общем заявлении миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как указано в документе, зачитанном спецкоординатором ОБСЕ Михаэлем Георгом Линком, в то же время миссия зафиксировала ограничение свобод и снижение конкуренции.

«Выборы президента РФ 18 марта прошли в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики. В то же время ЦИК проводил выборы эффективно и открыто», — приводит его слова ТАСС.

При этом Михаэль Георг Линк заявил, что пространство для политического взаимодействия не было достаточно широким из-за «ограничения на фундаментальные свободы — собраний, выражения мнений».

По итогам обработки 99,94% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей на выборах главы государства. На втором месте с 11,8% голосов находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными.

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