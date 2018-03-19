Глава ЦИК поблагодарила Запад за сплочение россиян перед выборами

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила лидеров некоторых стран Запада за то, что своими враждебными действиями они консолидировали россиян накануне президентских выборов, которые состоялись 18 марта. Об этом она заявила на встрече с избирателями после голосования.

«Помимо, конечно, всех тех политических аспектов, я хочу сказать, что, знаете, наш народ всегда объединяется в трудные минуты. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, некоторых западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, содействовали консолидации и объединению нашего народа», — приводит ее слова сайт «Комсомольской правды».

По словам Памфиловой, многие россияне бывают недовольны работой руководства РФ, но в то же время с негативом относятся к вмешательству во внутренние дела страны западных политиков.

19 марта ЦИК огласил итоги выборов после обработки 99,94% протоколов. Так, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, а третье место занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Как признали наблюдатели из стран СНГ, выборы-2018 были легитимными, открытыми и свободными, а нарушения не носили системного и массового характера.

А британцы поразились желанию россиян проголосовать — жители страны собирались около участков с утра, несмотря на мороз.