«Если ты гражданин, то должен идти на выборы»

Лидеры общественного мнения поддержали кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина и объяснили, почему на этих выборах президента избиратели проявили активную гражданскую позицию.

Лео Бокерия, директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, главный кардиохирург Минздрава России

«Важно, чтобы были понятны действия руководителя страны»

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Я голосовал за Владимира Владимировича, поскольку убедился в том, что он имеет очень твердую понятную концепцию, которую реализует. Он создал вокруг себя и в стране целую генерацию людей, которые прикладывают очень много сил для реализации планов, которые были намечены. Народ поддерживает нашего президента — это совершенно очевидно. Мне лично как человеку и гражданину важно, чтобы мне были понятны действия руководителя страны. Понятно, как это будет завтра, послезавтра.

Как профессионал я не могу не сказать о том, что было сделано в клинической медицине за эти годы. По инициативе Путина были созданы специализированные федеральные центры. Люди не умирают от простуды, они умирают в основном от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, травматизма. Специализированная помощь позволяет увеличить продолжительность жизни с хорошим качеством. Перед нами наглядный пример: за последние полтора десятка лет продолжительность жизни выросла больше, чем на 14 лет. Это самый яркий пример того, что мы развиваемся, находимся в движении, что это движение будет продолжаться.

Елена Шмелёва, сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, руководитель фонда «Талант и успех»

«Детям было интересно»

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Я голосовала на участке 2147, расположенном в здании Института геологии и разработки горючих ископаемых. Это старый академический район. Многие приходили голосовать целыми семьями, с детьми, как у нас принято. Видела, одна мама что-то рассказывала своему сыну лет 10, показывая на портрет академика Варенцова. Для него еще и интересная экскурсия получилась. Кажется, на этих выборах избиратели были очень активны, скорее всего, будет показана активность выше, чем в 2012 году.

Евгений Стеблов, народный артист России

«Для меня это форма приличия»

— Сколько себя помню, еще с советских времен, я всегда ходил на выборы. Для меня никогда даже проблемы такой не стояло: идти голосовать или нет. Во-первых, это неправильно, когда за тебя кто-то что-то решает. Есть такое распространенное суждение: «Ну что там один голос!». Один, может, и ничего не решает, но много голосов значат очень даже много. Во-вторых, для меня это форма приличия, очевидная необходимость — как зубы чистить каждый день. Отдать свой голос — это, можно сказать, вежливость перед Отечеством, в котором живешь.

Лев Лещенко, народный артист РСФСР

«Можно превратить выборы в праздник»

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Мне кажется, давно пора избавляться от социальной апатии. Не стоит говорить, что всё предрешено и всем известно заранее. Надо прийти на избирательный участок и выразить свое отношение к выборам, это долг каждого человека. Раньше люди это лучше понимали, и нужно возвращаться к осознанию значимости голосования. Надеюсь, у нас в этом году будет явка выше, чем на прошлых президентских выборах. Люди поняли, что обязанность гражданина — не оставлять всё на самотек, а лично участвовать. Я тоже проголосовал. На моем избирательном участке в Королеве было очень много людей. Приезжали наблюдатели, была пресса, всё прошло в атмосфере радости. Не стоит делать из выборов обязаловку, но, мне кажется, можно превратить выборы в праздник. И народ выбирать пойдет.

Игорь Бутман, саксофонист, народный артист России, доверенное лицо Владимира Путина

«Если ничего не сделал, не надо жаловаться»

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Если ты гражданин, то должен идти на выборы. Мы все говорим о демократии, о выборе, о том, что мы хотим выразить свое мнение, и вот нам предоставлена такая возможность — проголосовать за одного из восьми кандидатов, с программами которых мы могли ознакомиться. Если ничего не делать, то не надо потом писать в социальных сетях и жаловаться на то, что плохо живем — не пошел на выборы, значит, всё устраивает. Но даже если всё устраивает, всё равно надо проголосовать, ведь могут выбрать кандидата, с программой которого ты не согласен. Человек прежде всего должен самому себе сказать: «Я сделал всё, что мог для того, чтобы кандидат, которого я уважаю, победил». А если ты ничего не сделаешь, то сам на себя пеняй.

Эдуард Бояков, театральный режиссер, доверенное лицо Владимира Путина

«Путин — президент всех россиян»

— Голоса за Владимира Путина — это голоса за конкретного, живого человека, обладающего характером, психологическими чертами. Карьера политика немыслима без этого личного аспекта — и не надо его недооценивать. Мы же не за роботов-автоматов голосуем. Люди разных профессий, национальностей, социальных слоев и даже достаточно разных политических установок сделали этот выбор. Мне кажется, в случае с Путиным большую роль играет фактор простого человеческого доверия. Путин не боится повторять слова о том, что он чувствует себя президентом «всех россиян». В том числе и тех, кто не согласен с официальным курсом. Именно это вызывает у людей доверие. И западные политологи, и наши либералы, удивляющиеся (мягко выражаясь) его рейтингам, может, и не осознают этого фактора до конца.

Виталий Фридзон, капитан сборной России по баскетболу

«Владимир Путин оказывает огромную поддержку спортсменам»

— Есть отличная инициатива — Putin Team. Это движение создал мой близкий друг и товарищ Саша Овечкин. Я сразу сказал, что вступлю. Мы с ним много лет провели в национальных сборных, выступали за честь страны, видели при этом, как она менялась. Владимир Путин оказывает огромную поддержку спортсменам, во многом благодаря ему профессиональный спорт в России вышел на такой высокий уровень. Поэтому я всегда поддержу президента и голосовал за него.

Анатолий Кучерена, адвокат, доверенное лицо Владимира Путина

«Только Путин может справиться с проблемами»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Я голосовал за Владимира Путина. Он, как никто другой, вникает в ситуацию, он хороший эксперт во всех областях. Важно, чтобы страной управлял человек, знающий проблемы в экономике и других отраслях. Мы видим, что происходит сегодня и на протяжении последних лет. Я не вижу конструктивной оппозиции в нашей стране. Мы достаточно много лет жили при социализме. В 1990-е годы рухнул Советский Союз, Россия оказалась практически на руинах. Решить важные социальные, политические и другие вопросы крайне сложно за короткий промежуток.

Валерий Газзаев, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса

«Легитимность президента — укрепление позиций России в мире»

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

— На выборах определяется будущее России. Будущее наших детей и внуков. Проголосовав, мы выразили свою гражданскую активность, проголосовать за мощную державу XXI века. Высокая явка избирателей необходима для укрепления позиций страны на международной арене. Легитимность президента — укрепление позиций России в мире. Люди голосовали за процветание нашей страны, нашего народа и во благо будущего наших детей и наших внуков. Уверен, что курс, который проводится нашим сильным лидером для достижения амбициозных планов, будет продолжен со свойственной ему глубокой ответственностью и истинным патриотизмом.

Магомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель, Герой России

«Человек, который воссоздал Россию»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Я за Владимира Владимировича с первого дня. С 1 января 2000 года я стою как гранитная стена за его спиной. И таких, как я, миллионы. Я из военно-промышленного комплекса, курсантом присягнувший СССР 18 августа 1969 года в Ейске. Я видел плачевнейшее состояние нашей армии по сравнению с бывшим СССР. Для меня это был позор, капитуляция перед Западом. Вывод войск из Германии, вывод Южной и Северной группировок войск — это было бегство из Европы. Такого унижения я никогда не испытывал.

Когда Путин пришел, я увидел возрождение армии. Великолепные успехи в Сирии, каких американцы не достигли ни в Афганистане, ни в Ливии, ни в Ираке, а Вьетнам — это был вообще позор. А Путин сделал невозможное. При этом, ведя боевые действия, мы испытали все наши передовые военные технологии, о чем Путин заявил недавно. Это касается ВМФ, сухопутных войск и ВКС. Он прекратил чеченскую войну — грязную междоусобицу, когда русские убивали чеченцев, чеченцы — русских, а матери с обеих сторон плакали. Сегодня Чечня процветает, поэтому 98% чеченцев голосуют за Путина.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ

«Курс правильный и действенный»

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— На избирательные участки пришло много семей с детьми. А это очень хороший знак. С малых лет это прививает культуру к соблюдению принципов демократии, к соблюдению прав человека. Я увидела много людей в приподнятом настроении, людей с активной гражданской позицией, которая явно выше, чем на прошлых выборах. Для меня это важно и как для гражданина, и как для уполномоченного по правам человека. В этот день граждане смогли реализовать свое главное право из всех перечисленных в конституции. Выбор главы государства — это выбор своего будущего и будущего семьи. Я голосовала за Владимира Путина, потому что считаю, что курс, выбранный президентом, правильный и действенный.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

«Выборы — особенное событие»

— На избирательный участок мы поехали всей семьей. Для нас выборы всегда были особенным событием. Пусть каждый голосует, как хочет, главное — чтобы выбор россиян послужил дальнейшему развитию страны и улучшению жизни каждого. Мы вместе должны решить все проблемы, чтобы они не достались нашим детям.

Ольга Амельченкова, доверенное лицо Владимира Путина, глава движения «Волонтеры Победы»

«Праздничная атмосфера»

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— По понятным причинам я не могу говорить о том, за кого голосовала, но учитывая то, чем я занимаюсь в последнее время, мой выбор очевиден. У нас на участке была праздничная атмосфера. Были большие очереди, но никто из-за этого не переживал. Даже присутствовавшие на участке иностранные наблюдатели разделяли радостное настроение голосующих. И мои родственники, которые сейчас являются наблюдателями в Санкт-Петербурге, также отмечают праздничное настроение у людей. Каких-либо нарушений или дезорганизующих выборы инцидентов мы не заметили.