Наблюдателям дали полную свободу

Рекордное количество наблюдателей работало на выборах главы государства в этом году. После внесения поправок в закон «О выборах президента РФ» статус наблюдателей смогли получить представители федеральной и региональных общественных палат, которые направили в избиркомы более 146 тыс. человек. За прозрачностью процедур следили и доверенные лица от всех восьми кандидатов, СМИ, а также около 1,5 тыс. международных наблюдателей из 115 государств. Серьезных нарушений выявлено только два — в Люберцах (Подмосковье) и в Артеме (Приморский край). Оба были сразу устранены.

Внутренние наблюдатели

Самая многочисленная группа внутренних наблюдателей была сформирована на базе Общественной палаты РФ — более 146 тыс. человек. С открытием первых избирательных участков на Дальнем Востоке в ОП начал работу ситуационный центр, который занимался мониторингом возможных нарушений в ходе голосования. На его сайте шла прямая трансляция сообщений, которые поступали из регионов, — к закрытию последних участков их было опубликовано более тысячи.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев заявил «Известиям», что в ходе дня голосования в ситуационный центр поступало много сообщений, но в основной массе это были мелкие нарушения. Где-то, например, плохо показывала видеокамера, где-то вместо одного бюллетеня бросили сразу два или обратили внимание на недостаточную прозрачность урны. Серьезных нарушений оказалось только два: в приморском городе Артем и в подмосковных Люберцах, где члены избирательной комиссии прямо под камерами попытались вбросить бюллетени.

— Дикая картина. Туда сразу же направилась наша оперативная группа с наблюдателем от ОП РФ. Моментально были отстранены все члены избирательной комиссии, к работе приступили новые люди. А урны, в которые вбрасывались бюллетени, опечатаны и признаны недействительными, — пояснил Валерий Фадеев.

Еще один крупный ситуационный центр был организован сетью общественных наблюдателей «Национального общественного мониторинга» (НОМ). Его представители обрабатывали сообщения, размещенные на их портале и переданные по телефонам «горячей линии». От НОМа в наблюдении непосредственно на избирательных участках присутствовало более 115 тыс. наблюдателей — в их числе были члены корпуса «За чистые выборы», «Открытого альянса наблюдателей», а также движения «Россия выбирает» и «Народного наблюдателя». Большинство из них было допущено по линии общественных палат, остальные — от кандидатов.

Координатор НОМа Роман Коломойцев рассказал «Известиям», что в основном нарушения оказались незначительными, точечными и несистемными.

— В день выборов на нашу карту поступило более 970 сообщений (на 19:00). Их, вероятно, будет больше, чем за всю избирательную кампанию (1024). Раньше такой разницы не было, и это говорит о том, что планомерно велась кампания по искусственному увеличению количества сообщений. Некоторые наблюдатели отметили, что в этом потоке могут потеряться реальные нарушения, — заявил «Известиям» Роман Коломойцев.

Координатор движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова также отметила, что наблюдатели столкнулись с огромным количеством фейковых сообщений о вбросах и нарушениях. А вот после выявления двух серьезных ситуаций — в Люберцах и в Артеме — последовала молниеносная реакция.

— В Артеме мужчина, попытавшийся вбросить бюллетени, был тут же задержан полицией. Несмотря на то что это были серьезные нарушения, на результаты выборов это не повлияло. А небольшие устранялись на месте, — сообщила «Известиям» Елена Бабченкова.

Она рассказала, что, например, в Магаданской области был прошит список избирателей, однако там не хватало подписи председателя избирательной комиссии. По замечанию наблюдателя НОМа нарушение было устранено.

— В Иркутске для выездного голосования взяли бюллетеней столько, сколько избирателей было в списке, а должны были взять немного больше, — отметила она. — В итоге один человек испортил бюллетень и другой не смог проголосовать. Комиссии пришлось возвращаться за дополнительным бюллетенем, но это не нарушение.

Международные наблюдатели

Всего за ходом голосования в России следили порядка 1,5 тыс. иностранных наблюдателей из 115 стран мира. По данным члена ЦИК Василия Лихачева, от БДИПЧ ОБСЕ — 481 человек, ПА ОБСЕ — 117, от исполкома СНГ — 256, МПА СНГ — 40, ШОС — 26, от Парламентского собрания союза России и Белоруссии — 26 человек. Наблюдатели также прибыли по квотам Совета Федерации и Госдумы, еще порядка 50 представителей иностранных посольств в Москве — по их личному приглашению. Самыми представительными оказались делегации Казахстана (223), Белоруссии (116) и Германии (94).

Госдума пригласила 250 иностранных парламентариев из Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Румынии, Словакии, Франции, Чехии, Кипра и других стран. Кроме того, в Россию приехали представители Сербии, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Мексики, Израиля, Индонезии, Марокко, Иордании, Мали, Нигера, Индии, Китая, Японии и ЮАР.

Депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличек заявил «Известиям», что обстановка на участках была корректной и спокойной.

— Меня никто не контролировал, не говорил, куда мне можно или нельзя идти. Беспрепятственно пускали и наблюдателей от кандидатов — видел нескольких от Григория Явлинского. Я был на избирательных участках в Краснодаре и в окрестностях города. Поражен высокой явкой на выборах и новыми технологиями — автоматическими урнами, которые теперь применяются на многих избирательных участках, — подчеркнул он.

Систему электронного голосования отметили и сербские наблюдатели.

— До обеда мы успели побывать на девяти избирательных участках. Голосование шло в демократическом ключе и оставило у нас положительные впечатления. Никаких замечаний процесс волеизъявления не вызвал, — заявила «Известиям» член сербской ЦИК Драгана Одович.

Депутат палаты представителей Бельгии Филипп Девинтер, который уже был наблюдателем на парламентских выборах в России в 2016 году, отметил, что на президентских выборах процесс был организован лучше не только с технической стороны, но и с точки зрения организации факультативных мероприятий.

— У вас тут и музыкальные выступления, и какие-то детские мероприятия, и продукты, выпечку продают. Очень хорошо, — сказал он «Известиям».

Сразу трое опрошенных «Известиями» наблюдателей — депутаты Национального собрания Франции Людовик Пажо и Брюно Бильд, а также депутат Национального собрания Мали Умар Марико — отметили высокую активность избирателей.



— Было очень много людей. Видно, что большая явка. А электронные урны, которые автоматически фиксируют бюллетени, — интересная новинка, у нас во Франции такого пока нет, — отметил Людовик Пажо.



В БДИПЧ ОБСЕ не стали комментировать ход голосования, отметив, что 19 марта представят свое заявление о предварительных результатах и выводах.