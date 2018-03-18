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Собчак сообщила о сокращении числа нарушений на выборах

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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На текущих выборах зафиксировано в разы меньше нарушений, чем в предыдущие годы, а само голосование стало прозрачнее. Об этом на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявила кандидат в президенты Ксения Собчак.

По ее словам, нарушений в Москве по состоянию на 18:00 зафиксировано гораздо меньше, чем на прошлых выборах, то же касается и ситуации по стране, передает «РИА Новости». Также Собчак отметила высокую явку избирателей.

Сама Ксения Собчак проголосовала на выборах главы государства на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Явка избирателей на выборах президента России превысила 59,5%, о чем свидетельствуют данные ЦИК РФ по состоянию после 19:00 мск.

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