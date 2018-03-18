Общественники не выявили серьезных нарушений на выборах в Москве

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что в ходе голосования серьезных нарушений пока не выявлено.

«Пока на 13:00 нарушений в Москве таких, которые ставили бы под сомнение волю избирателя даже на одном участке, — нет. Но мы всегда в боевой готовности», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

По данным Центральной избирательной комиссии, на 12:00 мск явка по РФ составила 34,72%.