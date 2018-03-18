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Эксперт объяснил причины высокой явки на Дальнем Востоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Активность на выборах президента России, которая наблюдалась на Дальнем Востоке, свидетельствует о росте социального оптимизма и изменения настроений жителей региона. Такое мнение высказал глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Традиционно Дальний Восток считался «проблемной» зоной с точки зрения активности избирателей, однако сейчас эту тенденцию можно считать переломленной», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Как отметил эксперт, это объясняется тем, что у жителей дальневосточных регионов появился социальный оптимизм в связи с усилием государства по оживлению экономики, реализацией социальных программ на Дальнем Востоке.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что явка в Дальневосточном федеральном округе превысила показатели 2012 года.

18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

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