СК начал проверку по двум фактам нарушений на выборах в Москве

Столичное управление Следственного комитета РФ проводит проверку по двум фактам нарушений на выборах президента России. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщил руководитель ведомства Александр Дрыманов.

Дрыманов отметил, что состав преступлений в нарушениях не выявлен, в связи с чем уголовные дела возбуждаться не будут. По словам руководителя ведомства, одно из них связано с тем, что пожилая женщина попросила бюллетень для своего парализованного мужа, который ей в итоге дали.

Ранее в МВД России сообщили, что нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, не выявлено. Всего 18 марта работали около 275 тыс. полицейских, 81,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также 21 тыс. работников частных охранных организаций, 46,7 тыс. народных дружинников и общественных формирований и 7,4 тыс. казаков.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о том, что к настоящему моменту обработано 99,84% протоколов участковых избиркомов. Действующий президент Владимир Путин получает 76,66% голосов.