В МВД рассказали об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках в ходе выборов президента России. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что МВД совместно с Росгвардией полностью реализовали весь запланированный комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка.

Всего 18 марта работали около 275 тыс. сотрудников МВД, 81,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также 21 тыс. работников частных охранных организаций, 46,7 тыс. представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тыс. казаков.

Выборы президента России прошли 18 марта. По итогам обработки 99,83% протоколов участковых комиссий явка составляет 67,47%.