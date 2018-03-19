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В МВД рассказали об отсутствии серьезных нарушений на выборах

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
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Сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках в ходе выборов президента России. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-центре МВД России. 

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«В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что МВД совместно с Росгвардией полностью реализовали весь запланированный комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка.

Всего 18 марта работали около 275 тыс. сотрудников МВД, 81,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также 21 тыс. работников частных охранных организаций, 46,7 тыс. представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тыс. казаков.

Выборы президента России прошли 18 марта. По итогам обработки 99,83% протоколов участковых комиссий явка составляет 67,47%. 

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