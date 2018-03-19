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Явка на выборах президента РФ составляет 67,47% после обработки 99,83% протоколов

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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По итогам обработки 99,83% протоколов участковых комиссий явка на выборах президента России составляет 67,47%, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Явка 67,47% на момент обработки 99,83% протоколов», — сообщили агентству в ЦИК.

С большим преимуществом на выборах президента страны лидирует действующий глава государства Владимир Путин (76,67%). Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за него отдали голоса 11,79% избирателей. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму в связи с переизбранием.

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