Явка на выборах президента РФ составляет 67,47% после обработки 99,83% протоколов

По итогам обработки 99,83% протоколов участковых комиссий явка на выборах президента России составляет 67,47%, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Явка 67,47% на момент обработки 99,83% протоколов», — сообщили агентству в ЦИК.

С большим преимуществом на выборах президента страны лидирует действующий глава государства Владимир Путин (76,67%). Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за него отдали голоса 11,79% избирателей. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму в связи с переизбранием.