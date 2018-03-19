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Явка на выборах в Москве превысила показатели 2012 года

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Явка на выборах президента России в Москве превысила показатели голосования в 2012 году. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он отметил, что после обработки 9,36% протоколов участковых избирательных комиссий явка на президентских выборах составила 60,08%. По словам Горбунова, в 2012 году итоговая явка составила 58,13%. Председатель Мосгоризбиркома подчеркнул, что активность избирателей в столице оказалась выше, чем в среднем по России.

В настоящее время в 17 российских регионах продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, в Москве по состоянию на 06:10 мск обработано 98,67%. К 6:30 мск общий объем обработанных протоколов по стране составляет 99,6%.

По последним данным, с большим отрывом побеждает действующий глава государства Владимир Путин (76,65%). Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,81%). Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67%).

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