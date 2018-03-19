В 17 регионах России продолжают обрабатывать протоколы

В 17 субъектах Российской Федерации продолжается подсчет голосов на президентских выборах.

Согласно данным ЦИК, в Москве по состоянию на 06:10 обработано 98,67%. Такая же ситуация с протоколами в Санкт-Петербурге, Крыму, Ленинградской, Калужской, Липецкой области, Забайкальском крае, республике Татарстан, Бурятия и Дагестан.

Стоит отметить, что к 6:30 общий объем обработанных протоколов по стране составляет 99,6%. Полностью посчитаны протоколы в 68 регионах России.

На данный момент 76,6% голосов набирает Владимир Путин. У Павла Грудинина 11,8% голосов. Следом идет Владимир Жириновский — 5,6%, Ксения Собчак — 1,6%, Григорий Явлинский — 1,0%, Борис Титов — 0,7%, Максим Сурайкин — 0,6% и Сергей Бабурин — 0,6%.